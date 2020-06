Pedro Mariano faz live de reinauguração do Teatro Elis Regina

Da Redação



21/06/2020 | 15:52



A reabertura do teatro Elis Regina, no bairro Assunção, em São Bernardo, está marcada para este domingo (21), às 18h. O equipamento recebe apresentações artísticas desde 1982, porém, será reinaugurado com uma plateia virtual. Isso porque o show do cantor Pedro Mariano, filho da artista que dá nome ao espaço, será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura em razão da pandemia do novo coronavírus.

"O teatro Elis Regina é um grande símbolo da nossa cidade e é uma alegria ver como ele ficou bonito com essa reforma", afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB) nas redes sociais. Segundo a administração, o show foi contratato através de patrocínio, sem custos para os cofres públicos.

Vale lembrar que o equipamento, de aproximadamente 874 m², estava fechado desde 2017 por causa de problemas estruturais. O investimento na revitalização foi de R$ 1,6 milhão, incluindo intervenções como reforma geral em todos os espaços com troca de revestimentos, forros e paredes, troca de todas as instalações elétricas e hidráulicas, novo sistema de ar-condicionado, novas cadeiras, acessibilidade nas áreas interna e externa, reforma da cobertura, adequação dos acessos externos e a construção de novos camarins.