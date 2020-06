Arthur Cabral atinge meta de gols pelo Basel e renderá R$ 13 milhões ao Palmeiras

21/06/2020 | 15:31



Em grande fase nesta temporada, o atacante Arthur Cabral balançou as redes na derrota do Basel para o Luzern por 2 a 1, neste domingo, e chegou à marca de 12 gols pelo clube. Com isso, atingiu a meta estipulada no contrato de empréstimo negociado pelo Palmeiras e ativou a cláusula automática de compra pelo time suíço, o que renderá cerca de R$ 13 milhões à equipe paulista.

O valor é de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões, na cotação atual) e a quantia será dividida entre o Palmeiras e o Ceará, já que cada um possui 50% dos direitos do jogador. A diretoria da time alviverde ainda tenta aumentar sua parcela nos direitos do atacante.

Arthur Cabral vive grande fase em sua primeira experiência na Europa. Na Suíça, o atacante de 22 anos marcou 12 gols em 26 jogos pelo Basel e se tornou um dos destaque da equipe. Nos últimos dois confrontos, balançou as redes três vezes, incluindo um belo gol de bicicleta, anotado no fim de semana passado.

Revelado pelo Ceará, Arthur Cabral chamou a atenção do Palmeiras, que o adquiriu no fim de 2018. No entanto, no time alviverde, ele teve poucas oportunidades com o técnico Felipão, tanto que atuou em apenas cinco jogos e marcou um gol. Sem espaço, foi emprestado ao Basel em agosto do ano passado.

O Palmeiras ainda precisa resolver o futuro de Fabiano, emprestado ao Boavista, de Portugal, e de Deyverson, atualmente no Getafe, da Espanha. Os dois têm vínculos de empréstimo até o fim deste mês, mas a ideia é que permaneçam na Europa.