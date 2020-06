Chelsea vence Aston Villa de virada e abre distância para o Manchester United

21/06/2020 | 15:16



Em seu primeiro compromisso na retomada do Campeonato Inglês, paralisado por mais de três meses em razão da pandemia do novo coronavírus, o Chelsea derrotou o Aston Villa de virada, por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, pela 30ª rodada, e se consolidou no quarto lugar.

Com o triunfo, o Chelsea, que não perde há quatro jogos, foi a 51 pontos e abriu distância para o quinto colocado Manchester United, que soma 46 e hoje é o principal rival do time londrino por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Além disso, a equipe do técnico Frank Lampard reduziu para três pontos a diferença em relação ao Leicester, que ocupa o terceiro lugar.

Muito ameaçado de rebaixamento, o Aston Villa é o 19º e penúltimo colocado, com 26 pontos. Tem campanha superior apenas à do lanterna Norwich e amarga uma sequência de seis partidas sem vencer.

No centésimo jogo de Lampard como técnico - considerando também o trabalho à frente do Derby County, clube em que o ex-meio-campista começou a sua carreira de técnico - o Chelsea teve um início positivo, pressionando o rival. No entanto, foi ineficiente ao desperdiçar algumas chances importantes e acabou sendo castigado no final da primeira etapa, quando os anfitriões abriram o placar com o zagueiro Hause, aproveitando rebote após cruzamento do brasileiro Douglas Luiz.

Lampard teve papel fundamental para a vitória de sua equipe. Ele colocou Pulisic em campo no início do segundo tempo, etapa em que Chelsea voltou mais ligado e acelerou o jogo, e a estratégia logo deu resultado.

Aos 14 minutos, o meia norte-americano apareceu na área e completou cruzamento de Azpilicueta para empatar. Dois minutos depois, Giroud recebeu dentro da área, girou em cima do marcador e finalizou com precisão para definir a vitória dos visitantes. O Aston Villa não teve forças para reagir após levar a virada.

Mais cedo, o Newcastle United derrotou o Sheffield United por 3 a 0, em casa. O brasileiro Joelinton anotou o gol que sacramentou o triunfo de sua equipe, que soma 38 pontos e ocupa o 13º posto. O Sheffield, apesar do revés, segue bem posicionado, no sétimo lugar, com 44 pontos, e na briga por uma vaga na Liga Europa.

"Poder marcar esse gol no retorno do campeonato é muito importante para mim. Como atacante, me cobro muito para fazer os gols e é para isso que trabalho constantemente e incansavelmente. Fico feliz que conseguimos essa vitória dentro de casa para ter um recomeço positivo no torneio. Infelizmente, não tivemos nosso torcedor presente, mas sabemos que ainda não é possível", afirmou o brasileiro.