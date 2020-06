Kim Kardashian, Gisele Bündchen e mais famosos comemoram o Dia dos Pais no exterior

21/06/2020 | 15:11



Em alguns lugares do mundo, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, o Dia dos Pais é comemorado no dia 21 de junho! Por conta disso, diversos famosos celebraram a data especial nas redes sociais, como foi o caso de Kim Kardashian.

No Instagram, a empresária publicou uma foto ao lado dos filhos, North, Saint, Chicago e Psalm, para parabenizar Kanye West, que também está no clique.

Feliz Dia dos Pais para o melhor pai! Obrigada por fazer a vida tão mais engraçada! Você dá aos nossos filhos a vida mais incrível de todas. Eu te amo muito!, escreveu ela na legenda.

No Instagram, Gisele Bündchen também foi só elogios para Tom Brady, pai de seus filhos.

A todos os ótimos pais, especialmente ao meu doce pai e meu marido amoroso, feliz Dia dos Pais! Lovvvey, obrigada por estar sempre ao meu lado, nutrindo nossa família de todas as maneiras que você pode. Obrigada por nos amar, por sempre nos cuidar e nos fazer sentir seguros. Nós te amamos muito!, escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece com o marido, Vivian, Benjamin e John - filho de Tom com Bridget Moynahan.

Quem também celebrou a data foi a família real! Príncipe William, que celebra seus 38 anos de idade no dia 21 de junho, comemorou o Dia dos Pais com os filhos, George, Charlotte e Louis.

Direto dos Estados Unidos, Leandro Hassum brincou sobre a oportunidade de comemorar o Dia dos Pais duas vezes por ano!

Aqui nos EUA, hoje é Dia dos Pais. Doideira, tudo diferente. Mas pelo menos me dá a chance de comemorar duas vezes no ano o prazer e a alegria de ser pai dessa mulher linda que você se tornou. Obrigado por me ensinar tanto. Olho as duas fotos e, para mim, você continua meu bebê da primeira foto, sua lembrancinha de um aninho. Papai te ama, escreveu ele, que é pai de Pietra, de 20 anos de idade.

Nívea Stelmann também mora na terra do Mickey Mouse e não deixou o Dia dos Pais passar em branco!

A atriz, que é mãe de Miguel, de 15 anos de idade, e de Bruna, de seis, fruto de seu relacionamento com o marido, o empresário Marcus Rocha, escreveu para o amado:

Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Feliz Dia! Feliz vida! Obrigada por tanto. Te amo.

A mamãe Fernanda Machado, que acabou de dar à luz seu segundo filho, Leo, homenageou o marido, o empresário americano, Robert Riskin.

Além de Leo, Fernanda e Robert são pais do pequeno Lucca, de quatro anos de idade.

Hoje é dia dos pais aqui nos EUA. Feliz Dias dos Pais para o meu amor. Parabéns para você, que é o melhor pai do mundo para os nossos meninos. Nós temos tanta sorte e gratidão de ter você nas nossas vidas!, declarou.

A atriz também escreveu uma mensagem não só ao amado, mas a seu pai e ao sogro:

Parabéns para o meu paizinho que está no Brasil, te amo, papi. Obrigada por tudo que já fez ainda faz por mim! E esse é o nosso primeiro Dia dos Pais sem meu sogro... Muita saudade do vovô Ralph, muitas memórias boas, muito amor, amor que não acaba nunca... Sei o quanto tem sido difícil para você, meu amor, a sua dor é a minha dor. Estou e estarei sempre aqui com você e para você! Te amo muito!