Ivete Sangalo faz live especial de festa junina com seus hits em ritmo de São João e lança álbum surpresa

21/06/2020 | 15:10



O sábado de Ivete Sangalo foi animado. Depois de duas lives que a cantora fez durante o período de isolamento social nesta pandemia, chegou a vez de comemorar as festas de São João.

Foi então que no último sábado, dia 20, a musa do Carnaval vestiu uma camisa xadrez, calça jeans e botas para animar o público, de cerca de 220 mil pessoas, a celebrar a festa junina em casa. A maquiagem e o cabelo ficou por conta da própria artista.

O Arraiá da Veveta teve quase três horas de duração e foi transmitido no YouTube. A decoração foi toda pensada, com direito a uma fogueira de mentira, barracas e bandeirinhas.

Ivete demostrou que é fã da festança ao escreveu em um post em sua conta do Instagram neste domingo, dia 21:

E viva meu SaÌ?o JoaÌ?o. Alegria é poder falar daquilo que mora na gente. Obrigada, meu Nordeste taÌ?o lindo e cheio de maravilhas para contar!

Apesar de não ser o ritmo mais comum da companheira de Daniel Cady, que é uma representante da Axé Music baiana, ela se deu bem entoando hits como Vem Meu Amor e Flor do Reggae adaptados ao som das músicas juninas, além de canções de Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e Marília Mendonça.

As adaptações deram tão certo que a morena decidiu lançar oficialmente as músicas que cantou. Assim, o EP Arraiá da Veveta já está disponível em todas as plataformas digitais com algumas das composições que fizeram parte da apresentação ao vivo, nove no total, como O Chevete da Menina, Esperando na Janela e Táxi Lunar.