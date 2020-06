Navarro, assessor comercial da casa Branca, diz que Trump não pediu ajuda à China para reeleição

21/06/2020 | 14:02



O assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, disse na manhã deste domingo que estava na sala com o presidente Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, quando se conheceram, mas que nunca ouviu o presidente norte-americano pedir ajuda da China para a vitória na reeleição. "Eu nunca ouvi isso. Eu estava na sala", disse Navarro, em entrevista ao programa State of the Union da CNN, transmitido na manhã deste domingo.

Na última semana, o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, concedeu declarações na mesma linha, após narração do fato pelo ex-conselheiro de segurança nacional, John Bolton, em livro. Navarro afirmou que a declaração dita como explosiva de Bolton era "apenas boba", dado o quão duro Trump havia sido com a China e suas práticas comerciais desleais.

Navarro também comentou sobre a origem do novo coronavírus, apontando a China como responsável pelo surgimento da doença. "Esse vírus saiu da China. Partido Comunista Chinês é responsável por isso. Eles criaram o vírus na China, esconderam por dois meses e mataram mais de 100 mil americanos", afirmou o assessor de Trump.

