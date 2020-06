Obituário - 21 de junho de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 19 de junho

Iracema Romagnoli Marcio, 96. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Domingos Bonora, 92. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Mecânico aposentado. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Moreira, 91. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Malvina Alves da Silva, 91. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Geraldo Rodrigues da Cunha, 88. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Valdelice Matos de Oliveira, 86. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar José de Melo, 86. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Virgínia de Abreu, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Izaura Narciso Simões, 69. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco Braz de Santo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzinario Ferreira da Silva, 64. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Torneiro industrial. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, Capital.



Santo André, sábado, dia 20 de junho

Valter de Oliveira, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Francisca Natalina do Nascimento, 72. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



SÃO CAETANO

Maria Gomes de Araujo, 95. Natural de Custódia (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19, em Santo André. Memorial Phoenix.

Clayde de D’Agostini Marchesi, 94. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 10. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 18 de junho

Cynira de Mello, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Nações, em Santo André. Cemitério Municipal.

Maria José Pinheiro, 74. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Cemitério Municipal.

Antonia Mendes da Silva, 73. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Adevaldo da Silva Campos, 71. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Orlando de Souza Santos, 71. Natural de Esplanada (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Ana Marilza Messias Dias, 61. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.

Sônia Maria Angelina Teixeira, 59. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

José Geraldo Mendes Martins, 53. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Sandra Costa Ferreira, 44. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Cristiane Santos de Sousa, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clara, em São Paulo. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



Diadema, sexta-feira, dia 19 de junho

Sebastião Soares de Oliveira, 75. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Edinólia de Brito Fontes, 74. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel da Silva Matos, 69. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Sidney Yutaka Okita, 50. Natural de Ribeirão do Sul (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 17 de junho

Laiza Moreira Almeida, 38. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 18 de junho

Tereza Albino dos Santos, 65. Natural de Riachão do Dantas (Sergipe). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Assis Francisco dos Santos, 63. Natural de Martelândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Zairá, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena de Brito, 61. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 19 de junho

Maria Helena Barbosa, 66. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Vera Cruz, em Mongaguá (São Paulo). Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 20 de junho

Vicente Dias, 87. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Dalgiza do Prado Bechelli, 85. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nádia Santos de Souza, 28. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Joaquim Malta, 88. Natural de Portugal. Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 19, em Mauá. Cemitério São José.