Bruna Marquezine chama Enzo Celulari de mozão e arma festa junina em casa

21/06/2020 | 13:10



As especulações em torno de um suposto romance entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão firmes e fortes! No último sábado, dia 20, por exemplo, a atriz gerou curiosidade ao fazer um comentário um tanto quanto carinhoso em uma publicação no Instagram do jovem.

Tudo aconteceu depois que Enzo postou um vídeo em que aparece promovendo uma campanha para arrecadar doações para o projeto Ação da Cidadania. Nos comentários, Bruna não se segurou e disse:

Boa, mozão.

Enzo também respondeu a mensagem de Bruna, chamando pelo mesmo apelido, e interação, é claro, repercutiu na web. Mas a pergunta que não quer calar é: será que os rumores de namoro são apenas rumores mesmo?

Parece ser deboche. Mas é desse nível que você tem que namorar, homem com caráter, de família. Não um mulherengo... Você sabe, opinou uma internauta.

Mulher, eu sei que é deboche, mas eu shippo, disse outra.

Vocês formariam um lindo casal, tem a mesma essência, escreveu mais um internauta.

Festa em casa

No mesmo dia, a atriz também chamou a atenção ao fazer em sua casa uma festa junina com sua família. Sem a presença de convidados por conta da quarentena, Bruna dividiu com seus seguidores os detalhes do momento, que contou com decoração e muita comida.

- E a sorte que a gente decidiu fazer uma festa junina aqui em casa só para gente e caiu justamente no dia do arraia de Veveta... Pensa em uma pessoinha feliz. E hoje o dia estava meio estranho, eu estava meio triste, mas acabou que deu tudo certo. Teve até fogueira aqui em casa, contou ela no Instagram Stories.

Ao final da noite, ela ainda brincou sobre a festa, dizendo:

- Não estou aguentando mais não. Eu pulei tanto que misturou tudo aqui dentro... Queijo coalho, com pastel, com camarão... Mas ainda falta doce. E misturou o caldo verde também, que está ó...