21/06/2020 | 12:10



A esposa de Kaká, Carol Dias resolveu compartilhar mais uma foto de sua gestação e, em clima superfofo, ela apareceu com um cachorrinho no colo enquanto acariciava com a outra mão a barriga de grávida em meio à uma paisagem florida.

Na legenda da publicação, Carol apenas colocou um emoji de coração, encantando os seguidores

Essa é a primeira filha de Carol, que irá se chamar Esther. Kaká já é pai de duas crianças, Lucca e Isabella, da relação com Carol Celico.