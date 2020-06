Atletas do Santo André Futsal entregam cestas básicas para pessoas carentes na região

Mauricio Silva

A pandemia provocada pelo Coronavírus paralisou o futebol em todo Estado. Mas isso não impediu que jogadores e comissão técnica do Santo André Futsal entrassem na quadra neste domingo (21) pela manhã, mas para uma jogo diferente, da solidariedade. O grupo entregou cerca de 300 cestas básicas para moradores do Jardim do Estádio e região, na quadra do Sajea (Sociedade dos Amigos do Jardim do Estádio e Adjacências), localizado no bairro.

Segundo o presidente do clube, Rodolfo Guedes, as arrecadações começaram no inicio do mês e contaram com o apoio dos 100 clubes filiados á Liga Andreense de Futebol de Salão. Guedes ressaltou que antes da pandemia todo ano o Sajea arrecadava alimentos através dos festivais com os times nos finais de semana e nos jogos do Santo André, mas com a quarentena e os campeonatos paralisados, ficou mais difícil. “Quando nos proporcionamos a fazer o bem, ele retorna a nós mesmos”, concluiu Rodolfo.

A dona de casa Juliana Sousa, 33 anos, , foi uma das beneficiadas. Mãe de três filhos e grávida de cinco meses, paga R$800 de aluguel. Seu marido trabalha como motoboy entregando água durante o dia e pizzas á noite, mas com a família toda em casa, os gastos subiram. “Com as crianças fora da escola o consumo em casa aumentou, essa ajuda veio em boa hora, o que meu marido ganha é só para pagar as contas”, desabafou.

Ivan Gomes, treinador da equipe, destacou a importância do time nessa luta contra a fome. “Ficamos muito felizes em poder ajudar muitas pessoas, esperamos sair dessa situação o mais rápido e com menos traumas possíveis”, destacou Gomes.