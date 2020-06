Maisa Silva desabafa sobre perguntas de seguidores sobre sua vida sexual: Não sou obrigada a dar satisfação

21/06/2020 | 11:10



Maisa Silva usou o Instagram na madrugada deste domingo, dia 21, para divulgar um comunicado pedindo aos internautas que parem de fazer perguntas sobre sua vida sexual com o namorado, Nicholas Arashiro, com quem está junto há cerca de dois anos e meio.

A atriz e apresentadora, que completou 18 anos de idade recentemente, reforçou que não se sente à vontade para falar publicamente sobre sua vida sexual, embora acredite que o tema não deva ser um tabu. Ela ainda afirmou não achar certo que as pessoas lhe façam perguntas sobre o assunto sempre que aparece com Nicholas nas redes sociais.

Maisa também lamentou que, após o número de mortos pela Covid-19 passar de 50 mil pessoas no Brasil, ela tenha que se pronunciar sobre o assunto.

Confira o desabafo de Maisa na íntegra:

Há muito tempo tive que me manifestar no Twitter para pararem de perguntar sobre minha vida sexual a cada foto que eu postava com meu namorado. Por eu não acreditar que seja uma coisa coerente de se fazer. Já me viram perguntando para alguém numa foto dela: Vocês transam? Será se? Não. Acho muita falta de maturidade tratarem sexo como esse grande tabu e como se fosse algo errado, algo incomum. De repente é para alguns... Mas, mesmo assim, não sou obrigada a dar qualquer satisfação sobre minha vida sexual/sexualidade para ninguém. É uma coisa que diz respeito a mim. Eu sou uma figura pública, mas meu corpo não é. Muito triste ter que vir aqui, em um dia em que atingimos a marca de mais de 50 mil mortos por Covid, dar satisfação a vocês pra dizer que não acho justo tratarem a minha vida sexual como se ela não fosse minha e privada. Não usem disso para criar conteúdo no Tiktok... Agradeço a todos que respeitam e que acreditam que não é o dever da mulher ou de qualquer pessoa dar satisfações sobre sua vida pessoal para milhões de pessoas apenas para satisfazer uma curiosidade. É meu direito escolher o que eu vou ou não compartilhar com vocês. Respeitem, por favor.