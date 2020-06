Turismo será ‘ultralocal’, diz executivo do Airbnb

Wilson Marini

22/06/2020



As pessoas não vão parar de viajar, mas cidades perto dos grandes centros ou de onde a pessoa vive serão a bola da vez. “Elas vão procurar fazer viagens de carros e já vemos isso nos EUA”, afirma Leonardo Tristão, ex-Google e ex-Facebook, agora à frente do Airbnb, um dos líderes do setor de turismo no mundo. Em entrevista a Bruno Romani, do jornal O Estado de S. Paulo, repercutida em sites de negócios de todo o país, Tristão diz que se olharmos o comportamento do consumidor é possível identificar a tendência do que ele chama de turismo doméstico ultralocal, que está desenhado segundo ele para o verão de 2021. “Isso leva ao que chamo de descentralização do turismo. Haverá menos turismo de massa e mais em cidades fora do eixo de turismo”, diz ele.



Retomada à vista

Para entrar nessa onda de interiorização do turismo, a Secretaria de Turismo do Estado e o Airbnb fecharam esta semana acordo para alavancar a retomada do setor. São Paulo é o primeiro estado parceiro da empresa na América Latina em uma iniciativa global que inclui os Estados Unidos, França, Dinamarca, África do Sul e Coreia do Sul. O acordo prevê colaboração em áreas como inteligência de mercado para o compartilhamento de informações relacionadas ao turismo nas diferentes regiões do Estado e ações para promover destinos por meios digitais.



Conexão com as cidades

Para o Airbnb, São Paulo é um dos principais mercados da empresa no país e, em um contexto em que viagens domésticas, especialmente as feitas de carro, serão a tendência inicial na retomada do turismo, a plataforma promete apresentar, inclusive aos paulistas, novas opções dentro do próprio Estado. “Oferecemos a possibilidade de um turismo autêntico e conectado às comunidades, que valoriza a cultura local e movimenta a economia das cidades”, afirma Flávia Matos, diretora de relações institucionais e governamentais do Airbnb para a América Latina.



Perfil do Airbnb

O Airbnb é uma das maiores plataformas do mundo para estadias. Oferece mais de 7 milhões de anúncios de acomodações e 40 mil experiências desenvolvidas por anfitriões locais. A empresa registra mais de 500 milhões de chegadas de hóspedes globalmente desde a sua fundação. A plataforma é acessível em 62 idiomas em 220 países e regiões. Em 2019, o Airbnb gerou um impacto econômico direto de R$ 10,5 bilhões no Brasil considerando a cadeia que envolve o turismo, como comércio e restaurantes locais, não apenas a hospedagem.



Frase do secretário

“O Airbnb está comprometido em dotar São Paulo de produtos de hospedagem seguros e com soluções inovadoras. É importante que o produto turístico paulista esteja disponível da forma mais ampla e variada possível”, diz o secretário de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz.



São Paulo turístico

O turismo movimentou R$ 240,9 bilhões no Brasil em 2019, segundo dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo). Só o Estado de São Paulo representou R$ 96,9 bilhões desse bolo, ou 40,2% de todo o faturamento das empresas do setor no país.



Campanha para divulgar o turismo

Em entrevista ao jornal A Tribuna, de Santos, o secretário Lummertz acenou com uma campanha de marketing para divulgar as atrações das regiões do Estado. No período pós-pandemia, segundo ele, as viagens internacionais ficarão em segundo plano e será preciso dar incentivos para que turismo interno se fortaleça. “Nossa prioridade, na largada, será não só a campanha. Para que a comercialização (de pacotes) seja feita a partir da campanha, é preciso que a pessoa que ouça a falar da Baixada Santista consiga comprar com bom preço”, disse o secretário, dando como exemplo o litoral, durante videoconferência organizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH-SP), na terça-feira (16).



Ciência paulista contra a Covid-19

? Além da temperatura, da oxigenação no sangue e da frequência cardíaca, a voz pode se tornar um parâmetro para ajudar a identificar mais rapidamente pacientes com suspeita de Covid-19. Por meio da análise da fala, pesquisadores paulistas pretendem detectar a insuficiência respiratória, um dos principais

sintomas da doença. O projeto, batizado de Spira – sigla de Sistema de Detecção Precoce de Insuficiência Respiratória por meio de Análise de Áudio –, está sendo desenvolvido com apoio do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo

? Um novo exame molecular que permite processar, por dia, 110 mil testes que detectam a covid-19 a preço acessível (cerca de R$ 95) foi desenvolvido pelo laboratório brasileiro Mendelics e o Hospital Sírio-Libanês. Batizado de #PARECOVID, o novo teste utiliza reagentes e equipamentos disponíveis no mercado sem depender dos utilizados anteriormente, atualmente escassos. É o teste de maior capacidade de processamento lançado no país até o momento.



Investimento no Interior

A Pozelli Alimentos, empresa com mais de 20 anos de tradição na produção de pão de queijo, chipa e cookies, investiu R$ 6 milhões na expansão da sua fábrica em Hortolândia, na região de Campinas. Com isso, a unidade teve sua capacidade de produção aumentada de 120 ton./mês para 500 ton./mês, gerando 40 novos postos de trabalho.