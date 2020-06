Estado privilegia São Bernardo em plano-piloto de testagem

Fabio Martins

Raphael Rocha



21/06/2020 | 07:00



O governo de São Paulo, sob comando de João Doria (PSDB), anunciou na sexta-feira plano de ampliação de testagem para Covid 19 no Estado e privilegiou São Bernardo, chefiada pelo correligionário Orlando Morando (PSDB), dentro do projeto-piloto. Nesta nova etapa, a proposta visa o envio de 233,7 mil exames, que envolve prioritariamente populações vulneráveis, dentre elas categorias do funcionalismo público, como profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do sistema penitenciário, além de idosos em abrigos e indígenas.

De acordo com material apresentado durante o evento, São Bernardo aparece no gráfico para receber 25 mil unidades de testes rápidos. É o terceiro maior índice do Estado, atrás apenas das fatias destinadas a servidores da área de segurança pública. Cabe frisar que o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, integra o comitê estadual de contingenciamento do coronavírus – formada para embasar as decisões do Palácio dos Bandeirantes no combate à pandemia. O cenário levanta suspeitas sobre eventual influência política no direcionamento de medidas do governo tucano.

A quantidade prevista a São Bernardo é superior ao volume encaminhado à guarda metropolitana (22 mil) e Samu (2.000), por exemplo. No momento da explanação do slide em questão, o presidente do Instituto Butantan – órgão que irá coordenar o programa – e coordenador do comitê de contingência, Dimas Covas, não deu explicações sobre os critérios utilizados pelo Estado para incluir São Bernardo em meio ao projeto-piloto. Durante o período de tempo em que falou sobre o gráfico, disse somente que o total de testes estimados vai até o dia 15 de julho. “Essa é a distribuição prevista e já em andamento”, sintetizou.

Desde a divulgação da proposta, essa situação específica provocou indignação de prefeitos da Região Metropolitana, conforme apurou o Diário, que questionam as justificativas da escolha. Anteriormente, os chefes de Executivo municipal haviam demonstrado insatisfação com a decisão, adotada no fim de maio, de retirar a Capital do contexto da Grande São Paulo, ocasião em que a cidade dirigida por Bruno Covas (PSDB) foi formalizada em fase laranja do plano estadual, em panorama diferente dos demais 38 municípios do entorno, incluindo o Grande ABC.

Os testes para profissionais de segurança pública no Interior, Litoral e Grande São Paulo foram iniciados na quarta-feira, com duração prevista de 12 dias. Ao todo, segundo o Estado, 101,2 mil pessoas deverão ser testadas. Na Capital já foram aplicados 71,3 mil em 20 centros da Polícia Militar. Na área da saúde, o projeto prevê a testagem a funcionários do Samu da Capital a partir do dia 22 e outros 12 mil em Ribeirão Preto, que já foram iniciados pelo Hospital das Clínicas da USP local. A cidade interiorana é gerida pelo também tucano Duarte Nogueira.

O Estado registrou, na coletiva, que a aplicação de exames em comunidades tem início em São Remo, região localizada no bairro de Rio Pequeno, na Zona Oeste de São Paulo. A testagem piloto aborda 18 asilos em Francisco Morato e a população indígena da aldeia Filhos Dessa Terra. O procedimento aponta que serão aplicados predominantemente testes rápidos sorológicos do tipo IgM/IgG, que identificam se a pessoa já teve contato com o coronavírus.

Questionado ontem sobre o caso, o governo estadual não se manifestou. A Prefeitura de São Bernardo, por sua vez, se esquivou de abordar o episódio. Alegou somente que está recebendo lotes de exames tanto do Ministério da Saúde (testes rápidos) como do governo do Estado (RT-PCR), que estão sendo utilizados no inquérito epidemiológico e na testagem em massa de grávidas e idosos, neste momento, no município.

O presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), pontuou que a situação sequer envolveu ciência da entidade. “Essa informação não foi nos passada. Não fiquei sabendo sobre isso.”