Grande ABC confirma mais 709 casos e 13 mortes pela Covid-19

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 21:11



Com 709 casos a mais do que na sexta-feira, as sete cidades atingiram 14.485 infectados pelo novo coronavírus, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados neste sábado (20) pelas prefeituras. A região contabilizou mais 13 mortes, totalizando 955 vítimas fatais.

A Prefeitura de Santo André confirmou mais 204 pacientes contaminados, chegando a 4.998 diagnósticos positivos. A cidade registrou mais cinco mortes pelo vírus, acumulando 231 vítimas fatais. São 4.299 pacientes sob suspeita, incluindo dez óbitos.

Em São Bernardo, são 465 novos casos, totalizando 4.337 infectados. A cidade atingiu 301 vítimas fatais após confirmação de mais sete mortes, sendo cinco mulheres, com 25, 85, 89, 90 e 92 anos, e dois homens, de 94 e 95 anos, todos com comorbidades. Outros 9.715 pacientes estão sendo investigados.

Com confirmação de mais 36 munícipes infectados pelo novo coronavírus, São Caetano acumula 1.736 confirmações. O boletim diário também revelou mais uma morte, somando 76. Na cidade, são 62 pacientes e uma morte investigados.

Ribeirão Pires diagnosticou mais um munícipe, passando a 284 confirmações de Covid-19. No município, são 32 mortes causadas pela doença, enquanto 200 casos, incluindo um óbito, estão sob suspeita.

Em Rio Grande da Serra, 117 residentes testaram positivo, sendo três confirmados ontem. A cidade manteve as 11 mortes, enquanto 115 casos, sendo três óbitos, são suspeitos.

Duas cidades não divulgaram boletins. Conforme dados de sexta-feira, Diadema possui 2.410 positivados e 194 mortes pelo coronavírus. Mauá tem 603 diagnósticos positivos, sendo 112 mortes.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, 215.793 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Destas, 12.494 não resistiram.

DOIS BALANÇOS

Em todo País, conforme o Ministério da Saúde, foram 1.022 mortes e 34.666 casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Assim, 49.976 brasileiros morreram em razão da doença e 1.067.579 foram infectados desde o início da pandemia. Porém, de acordo com o consórcio formado por veículos de imprensa, o Brasil teria chegado ao número de 50.058 vítimas fatais.