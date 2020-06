Atlético de Madrid homenageia vítimas do coronavírus, vence e sobe para 3º

20/06/2020 | 20:53



O Atlético Madrid homenageou as vítimas do clube da pandemia de coronavírus e conquistou uma vitória difícil neste sábado, em seu primeiro jogo em casa desde que o Campeonato Espanhol foi retomado. O reserva Vitolo marcou aos 36 minutos do segundo tempo para definir o triunfo por 1 a 0 sobre o Valladolid. O resultado levou a equipe de Diego Simeone a ultrapassar o Sevilla e a ficar em terceiro, ambos com 52 pontos, em função do saldo de gols - 16 a 12.

Neste sábado, O Atlético aproveitou a primeira partida no estádio Wanda Metropolitano em mais de três meses para homenagear seu ex-técnico Radomir Antic, três ex-jogadores e um jovem atleta de 14 anos que morreram durante a pandemia.

Uma camisa com o nome de Antic foi colocada em um assento ao lado de Simeone no banco, enquanto outros quatro lugares estavam com camisas tendo os nomes dos atletas falecidos. Um violinista tocou o hino do clube para homenagear todas as mais de 28 mil vítimas do coronavírus da Espanha antes do apito inicial. O jogo, como todos os jogos do Espanhol desde a retomada do torneio, foi disputada sem público.

Vitolo entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo e marcou que o goleiro José Caro não conseguiu cortar uma cobrança de escanteio, deixando a meta vazia, permitindo que o meia-atacante cabeceasse para as redes.

GETAFE TROPEÇA DE NOVO - Também neste sábado, o Getafe cedeu o empate ao Eibar, ficando no 1 a 1, em casa, resultado que o mantém em quinto lugar, fora da zona de classificação à Liga dos Campeões. O brasileiro Charles marcou de cabeça para o Eibar, que havia sido vazado por Oghenekaro Etebo.