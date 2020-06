São Bernardo confirma mais sete mortes por Covid-19

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 18:44



A Prefeitura de São Bernardo confirmou, nesta tarde (20), mais sete mortes pela Covid-19, totalizando 301. As vítimas fatais eram cinco mulheres, com 25, 85, 89, 90 e 92 anos, e dois homens, de 94 e 95 anos, todos com comorbidades. Na cidade, são 465 novos casos, totalizando 4.337 infectado. Outros 9.715 pacientes estão sendo investigados.

Ribeirão Pires diagnosticou mais um munícipe, passando a 284 confirmações de Covid-19. No município, são 32 mortes causadas pela doença, enquanto 200 casos, incluindo um óbito, estão sob suspeita.

Com confirmação de mais 36 munícipes infectados pelo novo coronavírus, São Caetano chegou a 1.736 confirmações. O boletim diário também revelou mais uma morte, somando 76. Na cidade, são 62 pacientes e uma morte investigados.

Considerando os boletins divulgados ontem pelas demais prefeituras, 14.278 moradores do Grande ABC testaram positivo para a doença desde o início da pandemia. As mortes chegam a 950.

NO ESTADO

Segundo boletim divulgado na tarde de ontem pela secretaria da Saúde do governo estadual, 215.793 pessoas foram infectadas pelo novo coronaírus desde o início da pandemia. Destas, 12.494 foram vítimas fatais.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 70,5% na Grande São Paulo, que inclui a região, e de 66,5% no Estado. Ao todo, são 13.662 pacientes internados, sendo 8.176 em enfermaria e 5.486 em UTI.