Wolverhampton vence West Ham, cola no Manchester United e mira Liga dos Campeões

20/06/2020 | 18:18



Principal surpresa do Campeonato Inglês na temporada 2019/2020, o Wolverhampton segue firme em sua busca por uma vaga nas competições europeias. E neste sábado, com gols marcados no segundo tempo, derrotou o West Ham por 2 a 0, fora de casa, pela 30ª rodada.

O resultado levou o Wolverhampton aos mesmos 46 pontos do Manchester United, que está à frente, em quinto lugar, graças aos critérios de desempate. E bem próximo ao quarto colocado Chelsea, que fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões com 48 e vai entrar em campo no domingo, quando visitará o Aston Villa.

O primeiro gol do Wolverhampton saiu aos 28 minutos, quando o espanhol Adam Traoré, que iniciou a partida entre os reservas, cruzou para Raúl Jiménez marcar de cabeça - foi o 14º gol do mexicano no Campeonato Inglês, um recorde para o clube em uma temporada. Já o segundo gol veio aos 39, após o irlandês Matt Doherty cruzar para o português Pedro Neto, que começou o duelo no banco, marcar com um sem-pulo.

O West Ham, que teve o brasileiro Felipe Anderson entre os titulares, é o 17º colocado com 27 pontos e só está fora da zona de rebaixamento por causa do saldo de gols, menos pior do que o do Bournemouth, que perdeu, em casa, para o Crystal Palace por 2 a 0. O sérvio Luka Milivojevic e o ganês Jordan Ayew fizeram os gols do time londrino, que ocupa o nono lugar no Campeonato Inglês, com 39 pontos.

Neste domingo, além da partida do Chelsea, o torneio terá mais dois jogos: Newcastle x Sheffield United e Everton x Liverpool.