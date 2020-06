Giovanna Ewbank organiza festa divertida para celebrar os sete anos de idade de Titi

20/06/2020 | 18:11



Fazer aniversário durante a quarentena causada pelo novo coronavírus não é nada fácil, ainda mais quando se trata de uma criança, que não pode reunir as pessoas queridas para comemorar. Mas Giovanna Ewbank não mediu esforçou para que os sete anos de idade de Titi não passasse em branco.

Por isso, neste domingo, dia 20, a youtuber fez as comemorações em casa mesmo. Na parte da manhã, a loira mostrou em seus Stories do Instagram que a família tomou café da manhã em uma mesma toda decorada com estrelas.

Mais tarde, Giovanna compartilhou como ficaram os enfeites montados em sua sala, que incluiu diversas cabanas pequenas, formando a Cabana da Titi, além de guarda-chuvas pendurados, enfeites coloridos, luzes, bonecas e bexigas.

A esposa de Bruno Gagliasso revelou que fez tudo com a ajuda de sua mãe, Débora Ewbank:

- Demorou umas quatro horas, mas eu amei. Arrasamos.

Como forma de homenagear a menina, a apresentadora escreveu seu feliz aniversário com um post nas redes sociais.

Meu Deus! Sete anos! Como passa rápido. Já começo esse texto chorando e lembrando de cada momento que vivemos juntas, pensando em casa segundo que ainda iremos viver, meu amor! Eu não tenho como colocar em palavras o tamanho do meu amor por você e o tamanho da minha gratidão por Deus ter te colocado em minha vida, minha filha. É algo tão forte e tão lindo que só nós temos como saber! Você me transformou em mãe, mulher, leoa. Você mudou e deu sentido a minha vida e de tantos outros ao seu redor, meu amor!, escreveu.

E continuou:

Nossa conexão é de outras vidas, basta um gesto, um olhar, e sabemos o que estamos pensando, sentindo. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe, Chissomo. Você, tão menina e tão forte, sempre tão decidida e tão meiga, tão generosa e tão correta! Que orgulho que temos de você meu amor! Amor da minha vida! Te amo e estarei sempre ao seu lado para o que você quiser e precisar! Você é minha luz!