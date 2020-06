Raul Gil grava propaganda durante a quarentena para sair da tristeza, diz colunista

20/06/2020 | 18:10



Raul Gil, como muita gente, não ficou nada feliz de ficar sem trabalhar durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O apresentador, segundo informações do colunista Leo Dias, estava dando sinais de depressão e causou preocupação na família.

Raulzinho, herdeiro do cantor declarou que a ideia para recuperar o ânimo do pai partiu dele:

- Ele estava meio deprimido, triste mesmo. Estava em casa há muito tempo. Então, eu sugeri voltarmos para o estúdio, gravarmos um merchan, e dar uma movimentada.

O período de isolamento social não foi nada fácil para Raul, que, recentemente, também sofreu um um acidente doméstico. E não é que a volta ao trabalho, ainda que momentânea, fez com que ele ficasse mais motivado?

- Foi ótimo porque ele pode voltar a fazer o que gosta, tingiu e cortou o cabelo, cortou as unhas.

De acordo com Leo Dias, seu programa no SBT só deve retornar de forma definitiva em agosto, mas as propagandas serão gravadas por mais um tempo, com todo o cuidado, já que Raul faz parte do grupo de risco por ter 82 anos de idade.

- Higienizei o estúdio inteiro, obriguei todos a usarem máscaras, também usaram sapatilhas descartáveis. Parecia um hospital, com todos muito protegidos. Fiz questão que seguissem as regras para não colocar a saúde do meu pai em risco, explicou Raulzinho.