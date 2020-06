Uma fábrica em preto e branco

Ademir Medici



Quando esta foto foi batida, tudo era Santo André. Vila Prosperidade pertencia a Santo André. E a Brasilit levava longe o nome do município – a exemplo de tantas outras companhias, nacionais e multinacionais.

Houve um momento, antes da era da Via Anchieta, que 80% da força industrial do Grande ABC localizavam-se entre Santo André e São Caetano.

Quem nos envia a foto é o engenheiro Aldo Gomes da Costa Filho. Um idealista. O moço de São José do Rio Preto descobriu a região, via Santo André, e se apaixonou pelo Grande ABC, pesquisando sua história, descobrindo detalhes técnicos e urbanos que a poeira do tempo vai ofuscando.

Amanhã, engenheiro Aldo colocará cores nesta imagem, especificando cada pedaço, cada rua em torno, mostrando o que se fazia sob esses telhados – até mesmo onde os funcionários faziam suas refeições. A saudosa Brasilit do Grande ABC dividia-se em duas cidades.

CONGLOMERADO

A Brasilit tem hoje cinco fábricas, cinco centros de distribuição e quatro centros de treinamento, em quatro regiões brasileiras.

Duas fábricas estão no Estado de São Paulo, uma em Capivari, outra em Tietê, com sede na Capital.

“Agora, passados 80 anos, temos o maior orgulho de dizer que, apesar de toda a sua extensão, diversidades e sotaques, entendemos muito bem este País” – relata a Brasilit em seu blog institucional, sem se referir ao pioneirismo vivido no Grande ABC.

Memória, e o engenheiro Aldo, reviverão.

Diário há meio século

Domingo, 21 de junho de 1970; ano 12; edição 1265

Manchete – 1 – Chegou a hora. Vai Brasil

Manchete – 2 – Brasil, Brasil. A Taça é nossa: 4 a 1

A edição normal circulou na madrugada daquele domingo com a expectativa do tri brasileiro no México. A Seleção enfrentaria a Itália. E todo um esquema foi armado na Redação para uma edição extra, logo após o jogo.

Jornalista Milton Saldanha Machado lembra que táxis ficaram de prontidão para distribuir os jornais naquela tarde que seria festiva. O Brasil goleou. O céu ficou coberto de balões. A batucada rolou Brasil afora. E faltou energia elétrica na Rua Catequese, sede do Diário – e do seu parque gráfico. E agora?

Muita correria. Gente suando. Reportagem sofrendo. E a edição foi tirada. Aquela, como todas as demais, repousa com carinho no Banco de Dados, na mesma Catequese do sofrimento de 1970. Gente: 50 anos se passaram...

Em 21 de junho de...

1920 – Em anúncio, a Cerâmica São Caetano abre frente de trabalho para “bons operários”. Interessados deveriam procurar a própria usina, na Estação de São Caetano (Linha Inglesa). Eram oferecidas moradias dentro da fábrica.

A tecelagem Ipiranguinha agora era S/A Scarpa. E precisava de tecelões, fiandeiros, pedreiros, carpinteiros e de um bom contramestre. A fábrica fornecia casa e gêneros alimentícios a preços de custo. Tratar na Estação São Bernardo.

1960 – Sammy Davis Jr iniciava temporada no Teatro Record, em São Paulo.

Hoje

Dia do Profissional de Mídia

Dia do Intelectual

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 21 de junho:

Em São Paulo, Analândia (1897), Cedral (1929) e Iacri(1959)

No Ceará, Crato

Em Santa Catarina, Ilhota, Imbituba, Nova Veneza, Rio Fortuna e Santa Cecília

Em Alagoas, Ouro Branco

No Piauí, São Pedro do Piauí

Fonte: IBGE

Santos do Dia

Demétria. Mártir. Viveu em Roma no século IV.

LUÍS GONZAGA. O Patrono da Juventude: Itália (1568-1591)