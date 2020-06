20/06/2020 | 17:33



A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou na tarde deste sábado, dia 20, que o Estado do Rio de Janeiro registrou 229 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com os novos óbitos, o total de vítimas da doença chegou a 8.824 no Estado. De acordo com a SES, ao todo 95.537 pessoas já testaram positivo para a doença. Mais da metade do total de casos foram registrados apenas na capital fluminense, que oficialmente conta com 50.129 infectados. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 1.164 mortes aguardam resultado de exames que confirmem ou descartem as mortes pelo novo coronavírus.