Jovem é assediada três vezes em ônibus; agressor é solto

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/06/2020 | 07:00



Uma estagiária de 18 anos, do Homero Thon, Santo André, foi vítima duas vezes de abuso sexual dentro de coletivos. Após os ataques, a jovem, que não quer ser identificada, registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher da cidade, mas, mesmo após seu agressor ter sido detido, não permaneceu preso.

Em 26 de maio, a moça embarcou no Terminal Santo André, linha T27. O agressor ficou ao seu lado e ela teve a impressão de que ele havia se esfregado nela, que estava sentada, mas ficou com medo de ter se enganado. No dia seguinte, na mesma linha, o homem novamente esfregou seu órgão genital. Dessa vez não houve dúvidas, uma vez que havia lugares vagos. A vítima relatou que ficou constrangida e sequer contou o ocorrido aos pais.

Só após a terceira vez em que encontrou o agressor e foi vítima da violência percebeu que ele a estava seguindo, chegando a desembarcar no mesmo ponto, é que a moça contou aos pais o que estava acontecendo e procurou a polícia.

Cientes de que o homem estava perseguindo a jovem, policiais ficaram do lado de fora do terminal em 10 de junho e detiveram o agressor. Mesmo já tendo passagem por tráfico de drogas e condenado em processo por abuso sexual, o homem foi liberado. “Quero que ele pague pelo ato que cometeu. Infelizmente não fizeram nada. Como pode, uma pessoa que está cumprindo pena por este mesmo motivo pode estar solto?”, questionou a jovem.

O caso foi registrado como crime de importunação sexual. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado foi questionada. Em nota, informou que a DDM de Santo André é a responsável pela investigação. “Durante diligências, o suspeito, de 21 anos, foi identificado, ouvido, e de acordo com o Código Penal, liberado por ter expirado o prazo de flagrante. A equipe continua trabalhando para esclarecer os fatos”, diz o comunicado.