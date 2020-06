Ação envolve jogadores e artistas para captar doações para comunidades carentes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/06/2020 | 07:00



Voluntários de São Bernardo e Diadema, que anualmente organizam jogos beneficentes, têm focado seus esforços para arrecadar doações de alimentos, produtos de limpeza, higiene e agasalhos para comunidades carentes da região. Desde o início de abril já foram atendidas mais de 1.700 famílias.

Um dos organizadores da ação e integrante da Turma do Campana City, o produtor musical Reginaldo dos Santos, 50 anos, explicou que são acionadas lideranças comunitárias nas localidades e elas indicam as famílias que estão necessitando.

O nosso jogo sempre contou com o apoio de jogadores famosos, como o Denilson (ex-São Paulo), Ronaldinho Gaúcho (ex-Barcelona e Flamengo), Gabriel Jesus (ex-Palmeiras e atualmente jogando no Manchester City), entre outros. A gente já fazia isso, já ajudava as pessoas e agora, sem poder realizar os jogos, percebemos que tínhamos que continuar trabalhando por quem precisa”, relatou.

A campanha tem sido divulgada nas redes sociais e, recentemente, conquistou a adesão de artistas como Péricles, ex-vocalista do grupo Exaltasamba, que doou 1.000 cestas básicas. Todo o material será entregue neste fim de semana no núcleo habitacional Naval, em Diadema.

“Existem muitas pessoas nesta ação com a gente e também em outras iniciativas. O pessoal do Água Santa (clube de Diadema), o Sérgio Pioneer, que tem um projeto grande de futebol de várzea, o Marquinhos da Liga (assessor de gabinete do prefeito de Diadema, Lauro Michels-PV), todo mundo está atuando para auxiliar as pessoas neste momento”, completou.

Doações podem ser entregues no Bar do Cabelo, parceiro da iniciativa, na Rua Grã-Bretanha, 167, bairro Taboão, em São Bernardo. Empresas que quiserem fazer doações de grande volume podem agendar a retirada pelo telefone 95660-9716.