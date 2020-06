'Explode Coração' volta e Ricardo Macchi relembra personagem cigano Igor

20/06/2020 | 16:45



Ricardo Macchi, que interpretou o cigano Igor em Explode Coração, novela lançada em 1995 que volta ao ar no Globoplay, serviço de streaming da Globo, a partir da próxima segunda-feira, 22, fez uma postagem relembrando o personagem em seu Instagram.

O ator compartilhou um vídeo com uma cena do Cigano Igor na novela. "Dedico este vídeo a todas as centenas de milhares de 'Igors', uma honra incomensurável. Gratidão Gloria Perez e Rede Globo", escreveu.

"Esse foi o meu primeiro personagem da vida. Uma obra eternizada pelo amor às tradições de um povo milenar. Reprisada diversas vezes por ser inesquecível. Explode Coração é uma das mais assistidas novelas de toda história da televisão", relembrou Ricardo Macchi.