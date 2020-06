Grupo invade área sob viaduto da Imigrantes em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 16:27



Na manhã deste sábado (20), aproximadamente 60 pessoas iniciaram invasão em área entre as avenidas Eldorado e São Bernardo, sob o viaduto da Rodovia dos Imigrantes, no Jardim Ruyce, em Diadema. O grupo está avançando em espaço pertencente à Ecovias, concessionária do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), e também em trecho de área pública pertencente à Prefeitura. Segundo a administração municipal, equipes das secretarias de Habitação, do Meio Ambiente, do departamento de trânsito, da Polícia Militar e da Ecovias estão no local para dialogar com os invasores com o objetivo de desocupar o endereço.