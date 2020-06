Nathália Dill diz que a gravidez foi inesperada: Uma surpresa muito boa

20/06/2020 | 15:10



Como você viu anteriormente, Nathália Dill está grávida do primeiro filho, fruto de sua relação com o músico Pedro Curvello. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz contou que está no terceiro mês de gestação e revelou que a maternidade foi completamente inesperada.

Aos 34 anos de idade, Nathália declarou:

- Nós estamos muito felizes e animados. Foi uma surpresa muito boa!

A gravidez chegou em um momento especial, ainda disse a atriz:

- A notícia foi ainda mais especial para a gente porque minha irmã [Julia Dill] também está grávida. Nós vamos poder compartilhar esse momento tão especial, mesmo que separadas.

Além disso, Nathália afirmou que, apesar de a gestação não ter sido planejada, veio em boa hora:

- Veio como um pouquinho mais de esperança diante desse momento tão difícil que estamos vivendo.

Que amor, né?