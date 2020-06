Arsenal leva gol nos acréscimos e perde de virada para o Brighton no Inglês

20/06/2020 | 14:10



Depois de ser derrotado com facilidade pelo Manchester City, o Arsenal segue sem reagir neste reinício do Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe londrina levou um gol nos instantes finais e perdeu de virada para o Brighton, por 2 a 1, fora de casa, em duelo da 30ª rodada.

O segundo revés consecutivo deixa o Arsenal estacionado na nona colocação, com 40 pontos, longe da zona de classificação para as competições europeias. O Brighton continua na 15ª colocação, mas, agora com 32 pontos, conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi movimentado, mas sem gols. O Arsenal foi superior, porém não o suficiente para exercer um domínio sobre o adversário. Na melhor chance dos visitantes, Saka finalizou com perigo, perto do travessão do gol da equipe mandante.

Todos os gols saíram na etapa final. O atacante marfinense Nicolas Pépé, até então sumido no jogo, abriu o placar para o Arsenal aos 23 minutos com um golaço em arremate de esquerda da entrada da área. A partir daí, o time londrino voltou a ser irregular e pagou um preço caro por erros em jogadas de bola parada, algo que têm sido recorrentes.

O empate do Brighton veio aos 30 minutos. Em lance confuso, Maupay concluiu, a defesa do Arsenal salvou, mas a bola sobrou para o zagueiro Dunk mandar para as redes. E o time visitante foi castigado aos 50 minutos, quase no último lance do jogo. Maupay foi lançado e tocou por cima do goleiro para sacramentar a virada dos mandantes.

Maupay se tornou o principal personagem do jogo. Não só por participar dos dois gols, mas também porque o atacante francês se chocou com o goleiro Leno na primeira etapa e causou revolta no jogador do Arsenal, que sofreu uma lesão no joelho direito e teve de ser substituído. Com dores, ele saiu de campo de maca "jurando" o atacante rival por considerar que houve maldade no lance.

Na outra partida já encerrada neste sábado, Watford e Leicester empataram em 1 a 1. O duelo foi marcado por golaços, ambos anotados nos acréscimos. O primeiro saiu dos pés do lateral-esquerdo inglês Ben Chilwell, que acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar os visitantes aos 45 minutos da etapa final. Três minutos depois, o zagueiro Craig Dawson respondeu à altura e marcou o gol de empate em belo voleio.

Com a igualdade, o Leicester chegou aos 54 pontos e permanece na terceira colocação. Já o Watford segue na briga contra o rebaixamento, com 28 pontos.