20/06/2020 | 13:11



Mayara e Fernando Zor são fãs de pescaria, isso já ficou claro! O casal teve um momento para lá de diferente ao pescar um peixe do tamanho da cantora. O clique foi divido nas redes sociais com a seguinte legenda:

Ele sempre falou que ia pegar um peixe maior que eu! Bateu na trave!, escreveu Maiara.

O sertanejo então, propôs um novo desafio envolvendo o status de relacionamento do casal: Agora está na hora de ser lançado um novo desafio, né, bebezinha? Um peixe do meu tamanho e o anel no seu dedo, declarou Fernando.

Será que o casório dos dois está próximo?