20/06/2020 | 12:36



No mesmo dia em que se apresentou como ministro ao desembarcar nos EUA, Abraham Weintraub foi exonerado do cargo de chefe do Ministério da Educação. O ato foi publicado no Diário Oficial da União, em edição extra, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O decreto, de 20 de junho de 2020, diz apenas que o ministro foi exonerado "a pedido" nesta data.