Após sofrer inflamação nas cordas vocais, Thiaguinho ainda não tem data para voltar a cantar

20/06/2020 | 12:10



Thiaguinho precisou remarcar uma live que faria no dia 11 de junho, pois estava com uma inflamação nas cordas vocais. Na época, o cantor chegou a dar alguns detalhes sobre seu estado de saúde nas redes sociais, afirmando que estava cumprindo as recomendações médicas para poder melhorar.

No entanto, parece que Thiaguinho ainda não tem data para voltar a cantar. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor ainda não se curou, segue fazendo um tratamento contínuo e está impossibilitado de forçar a voz.

A publicação também revelou que Thiaguinho está se tratando com a Dra. Blacy Gulfier, que é cientista da voz, preparadora e produtora vocal, fonoaudióloga e doutora em medicina, no setor de otorrinolaringologia. A médica é conhecida por ajudar a todos que têm problemas na voz. Foi ela quem cuidou, por exemplo, do também pagodeiro Dodô do Pixote e o fez voltar a cantar.

Além disso, a médica acompanha diversos músicos brasileiros, como Rodriguinho, Leonardo Gonçalves. Dani Araújo, Priscila Alcântara entre outros. Procurada pelo colunista, Dra. Blacy Gulfier não quis dar detalhes do problema de Thiaguinho. No entanto, outra fonoaudióloga chamada Roberta Ferreira declarou que acompanhamento com profissional é essencial:

- Não sei ao certo qual problema do Thiaguinho, mas o acompanhamento contínuo com fonoaudiólogas é primordial para evitar qualquer desgaste na voz. O que acontece muito nesta época do ano também são processos alérgicos que podem prejudicar de alguma forma quem trabalha com voz.