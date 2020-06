Luana Piovani responde seguidora que criticou atitude de Pedro Scooby com o filho: Se o que ele fez foi grave, o MP virá nos procurar

20/06/2020 | 12:10



Luana Piovani mais uma vez desabafou com os seguidores sobre a relação que mantém com o ex-marido Pedro Scooby. No Instagram, a atriz respondeu internauta que criticou uma atitude do surfista com o primogênito do ex-casal, Dom, de oito anos de idade. Na mensagem, a atriz afirmou que precisa conviver em paz com o ex e, por isso, não assiste aos vídeos que ele posta com as crianças. No entanto, garantiu que se alguma atitude que ele tomou for grave, o Ministério Público irá procurá-los.

A internauta citou um episódio da série que o surfista está fazendo em seu canal. No vídeo, ele leva os filhos para brincarem em um local cheio de camas elásticas em Portugal. Dom tenta dar pulos, chamados de mortais, em que dá uma volta 360º no ar. O surfista fala sobre a superação do medo de Dom, que em certo momento do vídeo aparece chorando por não conseguir realizar o salto.

Nossa Luana eu vi o canal do Pedro eu não gostei nada do episódio de hoje. Ele praticamente obriga Dom a dar um monte de voltas até conseguir dar um mortal, até ele não aguentar mais ver que não pode e chora, depois ainda briga com ele como se ele fosse um adulto. Ele não vê que é apenas uma criança de sete anos. Tadinho do Dom, a criança tem que ter o momento dela, não pode obrigar uma criança a fazer o que ela não quer, se fosse eu não permitiria isso, na minha opinião né. Achei muito sem noção da parte do pai. Aainda bem que ele conseguiu no final e ficou feliz, tadinho. Santa paciência o Dom é uma criança linda, meiga e muito inteligente, escreveu a seguidora.

A atriz, então, respondeu:

Essa é uma das grandes divergências que temos. E eu me nego a assistir. Preciso conseguir conviver em paz com ele. Se o que ele fez foi grave o MP [Ministério Público] virá nos procurar.

No perfil de Pedro Scooby, alguns seguidores também criticaram a atitude do surfista, citando Luana:

Por mais que a Luana seja uma chata, me coloquei no lugar dela agora. Às vezes meu marido quer que meu filho supere uma expectativa que ele mesmo criou sobre a criança. Sendo que é um lugar para se divertir e apenas ser criança. O choro do Dom, foi porque pra ele já tava bom, mas não conseguia se superar para agradar o pai.

Ele rebateu:

Não e não! Tanto que minha expectativa era que ele fosse surfista! Como o sonho dele era ser skatista, eu continuo apoiando ele, fazendo o que eu puder para ajudar a realizar o sonho dele! E não importa o esporte ou profissão! Enquanto eu estiver aqui, vou dar apoio e suporte pra ele! Mas essa conversa foi muito mais que isso, foi pra vida dele! Ele tem que aprender a lidar com os medos e administrar isso de uma forma que não impossibilite de realizar os seus sonhos!

No trecho do vídeo, que você confere abaixo, Scooby ainda fala sobre o momento com a criança:

Dom superando o medo!, escreveu.

Luana também comentou a publicação do ex-marido, mostrando que acompanhou o ocorrido:

Morri aqui!, disse ela.

Outro internautas elogiaram a relação de Scooby com o filho mais velho. Alguns famosos, como Fernanda Gentil, deixaram comentários na publicação:

Ai, que amor ele!, disse Gentil.

Que bacanérrimo! E que maneiro, que lindo ele com você, escreveu Astrid Fontenelle.

Pai é isso... Educação, respeito, apoio, ensinar a ser confiante, acalmar, escreveu uma internauta.