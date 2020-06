Antonia Morais fala pela primeira vez sobre namoro com Paulo Dalagnoli: Meu amor improvável

20/06/2020 | 12:10



Antonia Morais e Paulo Dalagnoli falaram pela primeira vez sobre o romance que estão vivendo. No Instagram, os dois fizeram postagens com declarações de amor.

É da improbabilidade que nascem as melhores surpresas. E das menos óbvias, as melhores coisas. Meu amor improvável. Quase impossível Continuamos vingando em meio ao caos, escreveu ela na legenda de publicação em que exibe uma série de fotos com o amado.

Logo depois foi a vez de Paulo postar alguns cliques com a filha de Gloria Pires. Na legenda, ele demonstrou todo amor que está sentindo pela nova companheira:

E na profundidade do seu olhar eu me perdi, tentei disfarçar, não consegui em algum momento você olha pro lado e temos a sorte de alguém especial estar lá. Você estava, meu amor.

Os rumores do namoro surgiram há alguns meses, logo depois de Antonia terminar o noivado com o também ator Wagner Santisteban no início do ano.

Paulo já passou por Malhação e está, ao lado da atriz, no elenco da novela Gênesis, da Record TV.