Obituário - 20 de junho de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 17 de junho

Maria Nabas da Paixão, 88. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, quinta-feira, dia 18 de junho

Mieczyslaw Lelo, 95. Natural da Polônia. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Helena Grinqueije, 91. Natural de Guará (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Aparecida Fadini Del Vechio, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Naum Kogan, 87. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério Israelita, no Butantã, Capital.

Maria Silva da Fonseca, 82. Natural de Saúde (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Pensionista. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Alfredo Alves de Andrade, 79. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Marques Mathias, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Arquimedes Longhini, 68. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Comprador. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Miriam Ferrari Rodrigues, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Palhares Bartholomeu, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Autônomo gráfico. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio José Staco, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 18, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gilson Roderlando Aragão Santos, 57. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Mecânico. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 16 de junho

Joviniano Rodrigues de Freitas, 95. Natural de Piraí do Sul (Paraná). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Jucelina Ferreira Farias, 69. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Manoel Serafim de Melo, 69. Natural de Terezinha (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Roberto Sartori, 67. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Raimundo Leite de Lira, 62. Natural de Itapetim (Pernambuco). Residia no Parque Havaí, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Carlos Roberto da Cunha Garcia, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, Capital.



São Bernardo, quarta-feira, dia 17 de junho

Serafim Rojas, 87. Natural de Urupês (São Paulo). Residia na Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Parque do Carmo. Capital.

Raimundo José Pimenta, 87. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

João Castilho de Faria, 84. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Bela Vista.

Expedito Donato dos Santos, 82. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Terezinha Mendes, 79. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Luiz Coelho da Silva, 77. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Janete Paulo dos Santos Monteiro, 74. Natural de São Francisco (Sergipe). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Lindaura Gonçalves dos Santos, 73. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Vera Lúcia Camargo, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, Capital.

Luiz Carlos de Oliveira, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Athanagildo Aboboreira, 65. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria da Penha Silva, 64. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Giomar Frigeri, 64. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Henrique Andrade Santos, 63. Natural de Ibirataia (Bahia). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 18 de junho

Bathazar Muniz Barretto de Menezes, 96. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Memorial Phoenix.

Iraci de Oliveira Revite, 85. Natural de Caconde (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Evanilda da Silva Thomé, 82. Natural do Estado de Santa Catarina. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Saudade.

Edgar Roveri, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 16 de junho

Maria Auzerina Alves de Almeida, 61. Natural de Bela Cruz (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Marcus Vinícius de Almeida Valente, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 17 de junho

Olga Ana Garcia dos Santos, 76. Natural de Pedra Azul (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Jardelina Alves Viana, 71. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Silvério, 64. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

José Valdeci Bezerra da Silva, 60. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.

Efigênia Raquel Gonçalves Crispim, 56. Natural de Ipatinga (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

José Carlos de Moura, 53. Natural de Serra Grande (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Mauá. Dia 17. Vale da Paz.



Diadema, quinta-feira, dia 18 de junho

Ana Marilza Messias Dias, 61. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 17 de junho

Cleuza Labadessa Antunes, 71. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José André Gonçalves, 66. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mauá, quinta-feira, dia 18 de junho

Manoel Mavel Filho, 78. Natural de Tacaratu (Pernambuco). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Francisca Maria de Araujo, 86. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Osvaldo Fernandes, 71. Natural de Santo André. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.