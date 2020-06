'Entre Facas e Segredos' tem mistério e bom humor

20/06/2020 | 07:17



Ao estilo Agatha Christie, o filme Entre Facas e Segredos é uma divertida opção para esses dias, ou noite, em quarentena e está na Amazon Prime. Sob a direção de Rian Johnson, trama é guiada por uma morte misteriosa. Momentos após comemorar 85 anos de vida, o famoso e rico escritor de romances policiais Harlan Thrombey, interpretado por Christopher Plummer, é encontrado morto dentro de sua casa. A princípio, tudo leva a crer que se trata de suicídio, mas entra em cena um investigador de renome, Benoit Blanc, vivido por Daniel Craig, que estará atento aos mínimos detalhes, logo desconfiando que, na verdade, o que aconteceu foi um assassinato.

A tarefa para desvendar o caso não será muito fácil, pois se trata de uma família cheia de conflitos, com personalidades problemáticas, o que faz com que cada um deles seja um suspeito.

Mas tem uma personagem que desperta a curiosidade de Benoit, a enfermeira que cuidava de Harlan, Marta (Ana de Armas). A jovem era muito próxima do escritor e, além de sua cuidadora, tornou-se uma verdadeira amiga. Mas algo nela chama muito a atenção do detetive, e ele contará com ela para tentar elucidar o enigma. Também integram o elenco, Toni Collette, Jamie Lee Curtis e Chris Evans.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.