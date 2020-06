Inverno pode favorecer aumento de casos de Covid

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 23:55



Começa hoje, dia 20 de junho, em todo Hemisfério Sul, o inverno. Marcada por baixas temperaturas e clima seco, a estação é caracterizada pelo aumento e até agravamento nos casos de doenças respiratórias, infecções virais e bacterianas. Segundo especialistas, a mudança de clima pode favorecer o aumento de casos de Covid-19, tanto pelas mudanças no comportamento e no organismos das pessoas quanto pelo processo de reabertura gradual da economia que as cidades da região vêm implementando.

Médico patologista clínico e gestor do Grupo Sabin, Alex Galoro explicou que, por causa da mudança do clima, da proximidade das pessoas em ambientes fechados, há maior dispersão das partículas, dos vírus e de agentes infecciosos. “A parte boa é que as precauções que estamos tomando por causa da Covid-19 também servem para estas doenças respiratórias. A parte ruim é que existem outras enfermidades que vão surgir junto com o novo coronavírus, sobrecarregando o sistema de saúde”, alertou.

Galoro destaca a circulação do vírus Influenza, causador da gripe, do enterovírus, mais comum em crianças e causador de febre, vômito e dor de cabeça, bem como o vírus sincicial respiratório, responsável pela maioria dos casos de infecções do trato respiratório inferior em bebês e crianças pequenas. “Além disso, doenças alérgicas causadas por ácaro, poeira, pólen e partículas também aumentam nesse período do ano. O ar seco propicia isso e, apesar de não ter relação com um agente infeccioso, o quadro clínico é semelhante às doenças virais, com tosse, coriza e espirros”, completou. Em todos os casos, as complicações podem causar agravamento de quadros asmáticos.

Professora de biologia molecular e genética na Estácio de Sá, Maíra de Assis Lima detalhou que o frio do inverno atua no nosso metabolismo, deixando-o mais lento e com o sistema imunológico mais vulnerável. O frio também age sobre o novo coronavírus, que fica mais estável e forte.

“A disseminação fácil e comum na população, nessa época, é da gripe. Os grupos mais vulneráveis são gestantes, doentes crônicos, idosos e crianças”, afirmou. O inverno também é um período com maior incidência de doenças como meningite, varicela (catapora) e o sarampo. Para todas essas doenças, existem vacinas disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde).

Os especialistas lembram que evitar locais com aglomeração, higienizar constantemente as mãos e usar máscaras são medidas eficientes para evitar tanto essas doenças citadas, comuns para a época, quanto a Covid-19. “Acho que o uso de máscara vai ser um padrão mesmo após a pandemia, porque é uma forma de se proteger e proteger o próximo”, concluiu Maíra.