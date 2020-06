Brasil supera 1 milhão de infectados depois de 114 dias do primeiro caso

Dérek Bittencourt

19/06/2020 | 23:50



O Brasil ultrapassou ontem 1 milhão de casos confirmados do novo coronavírus. Desde o primeiro registro, na cidade de São Paulo, em 26 de fevereiro, e depois dos mais recentes dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o País alcançou 1.032.913 pessoas contaminadas passados 114 dias – os casos no Grande ABC começaram em São Bernardo e São Caetano, dia 15 de março.

Ao mesmo tempo que alcança tais números, o Brasil está em fase de flexibilização de Norte a Sul, o que, na opinião do epidemiologista e professor do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Davi Rumel, não é a melhor alternativa. “A única forma (de interromper a transmissão) é quebrando a possibilidade de as pessoas se encontrarem. A prevenção principal é o distanciamento da família e isolamento das demais pessoas. Quanto mais tempo a gente cumpre, melhor. Como não dá para congelar todo mundo, as pessoas têm que se alimentar, fazer serviços essenciais, se locomover, é que entra a necessidade de lavar as mãos, usar máscaras, evitar ambientes fechados e aglomerações. Esta é a receita no mundo inteiro enquanto não tiver vacina”, disse. “Só vamos fugir de 2 milhões de casos e 100 mil mortos se cair a ficha e fizer a lição de casa”, opinou Rumel.

Foram necessários 67 dias para o Brasil alcançar os primeiros 100 mil casos confirmados da doença. Depois, foram dois intervalos de uma semana para chegar aos 300 mil. Daí em diante, os períodos de crescimento de 100 mil infectados diminuíram ainda mais, saltando em apenas três dias de 900 mil (dia 16) para 1 milhão (ontem) de positivados.

De acordo com o especialista, países como China, Itália e Canadá deveriam servir como exemplo. “Lá fizeram a lição de casa: só flexibilizaram depois que houve redução grande de casos; segundo, montaram em paralelo sistema de monitoramento de todo caso positivo. Então, aumentaram testes e adotaram política de seguimento destes casos”, comparou. “Não é de admirar que a gente espere que estes números possam dobrar no Brasil, porque continuamos esperando milagre, achando que não está acontecendo nada, que não depende de nada. Enquanto a mentalidade for esta de um lado e enquanto continuar a politização e polarização da pandemia, ao invés de estar unido contra um inimigo comum, só podemos esperar mais casos, mais mortes e o pico sabe-se lá quando”, lamentou Rumel.

MUNDO

A OMS (Organização Mundial da Saúde) se posicionou ontem sobre o recorde de mais de 150 mil casos confirmados no mundo na quinta-feira – já são mais de 8,5 milhões de pessoas contaminadas. E o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, fez alertas. “A pandemia está acelerando. Quase a metade desses (150 mil) casos foi reportada nas Américas, e outra grande parte no Sul da Ásia e no Oriente Médio”, afirmou. “O mundo está em nova e perigosa fase. Muita gente está cansada de ficar em casa. Os países estão ansiosos para abrir suas sociedades e suas economias. Mas o vírus continua a se disseminar rapidamente, ainda é mortal e a maior parte das pessoas ainda é vulnerável.”

São Paulo segue quebrando recordes

O Estado de São Paulo bateu outro recorde referente à Covid-19. Desta vez, relativo aos casos confirmados pelo novo coronavírus em um único dia. Depois de marcas expressivas referentes aos óbitos durante a semana, ontem, segundo informações da Secretaria do Estado da Saúde, foram identificadas 19.030 pessoas infectadas em 24 horas, ultrapassando a barreira dos 200 mil, totalizando 211.658. Contudo, houve subnotificação nos dados de quarta e quinta-feira, quando foi identificado problema no e-SUS (plataforma utilizada para notificar os casos), o que pode justificar a discrepância nos dados. Com a normalização no sistema, o índice atualizou.

Na quarta-feira, o Estado havia registrado 389 mortes pela Covid-19. Ontem, foi informado o segundo maior dado deste índice: 386 novas perdas em território paulista. Desta maneira, já são 12.232 óbitos.

Na contramão disso, o Estado flexibiliza gradualmente a restrição do comércio, apesar de duas regiões terem regredido da Fase 2 (laranja) para a Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo, de acordo com anúncio realizado ontem pelo governo, casos de Marília e Registro (Vale do Ribeira), que tiveram aumento no índice de internação de pacientes em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Além das duas cidades que regrediram, Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto também estão inseridas na fase mais restrita da flexibilização. As demais, incluindo o Grande ABC, estão na etapa alaranjada, na qual é permitida abertura de comércios de rua e shoppings, por exemplo.

Durante a coletiva realizada ontem, o coordenador do Centro de Contingência ao coronavírus, Carlos Carvalho, chamou atenção das cidades de Campinas e Sorocaba. “Esses municípios estão em situação que aponta para a possibilidade de grande número de casos. A regional pode estar com média adequada, mas estes municípios estão entrando numa zona mais perigosa”, explicou. “E aqueles municípios que fazem uma flexibilização maior do que o plano indicado têm indicadores piorando, o que aconteceu em Registro e Marília”, explicou o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi.

Região contabiliza 27 novas mortes

Os números relativos ao novo coronavírus no Grande ABC seguem em alta e ontem, após contabilizados dados dos boletins epidemiológicos das sete cidades, foram acrescentadas 27 mortes à contagem, que totaliza 942 perdas pela região.

São Bernardo segue liderando, com 293 vítimas fatais (seis a mais do que ontem). Santo André, por sua vez, teve 226 fatalidades (seis novas) até ontem, seguida por Diadema (194, nove a mais), Mauá (112, três novas), São Caetano (74, acréscimos de duas), Ribeirão Pires (32, uma a mais) e Rio Grande da Serra (11).

Já com relação aos casos confirmados, foram 378 novos registros, alcançando 13.776 pessoas infectadas no total, nas sete cidades. São 4.794 em Santo André, 3.872 em São Bernardo, 2.410 em Diadema, 1.700 em São Caetano, 603 em Mauá, 283 em Ribeirão Pires e 114 em Rio Grande da Serra.

A região registrou ainda 20.674 pessoas com suspeita da doença (como, por exemplo, aquelas que aguardam resultado de exames), sendo 9.950 delas somente em São Bernardo. Por outro lado, 5.560 pacientes receberam alta hospitalar. São 2.842 recuperados em Santo André, 1.243 em São Caetano, 757 em São Bernardo, 250 em Mauá, 242 em Diadema, 152 em Ribeirão Pires e 74 em Rio Grande da Serra.

MEDIDAS

Como alternativa para impedir a transmissão e identificar pacientes já infectados, São Bernardo iniciou a testagem em 3.500 grávidas que são atendidas e realizam pré-natal na rede municipal de saúde. E, a partir de segunda-feira, a testagem em massa será estendida a todos os idosos acima de 60 anos, que tenham comorbidades, como diabete, hipertensão, obesidade e acamados.

Aqueles que se enquadrarem serão contatados por agentes de saúde – para evitar aglomerações – e deverão, só então, se dirigir a uma das 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, entre 8h e 17h. A cidade, até o dia 26, realizará drive-thru para higienização de carros em troca de doações para a campanha do agasalho na Avenida Getúlio Vargas, 290, Baeta Neves.