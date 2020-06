Oposição questiona Kiko sobre namorada de Orsini

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020



Vereadores de oposição de Ribeirão Pires irão elaborar em conjunto requerimento para questionar o governo do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) sobre quais foram os parâmetros utilizados pela administração para nomear cargos em liderança e coordenação depois de vir à tona a indicação de namorada do secretário de Serviços Urbanos para coordenar hospital de campanha na cidade.



Além disso, os vereadores questionarão se a gestão Kiko tomará alguma providência sobre a nomeação de Fabiana Bedia, namorada de Ricardo Orsini, já que os dois mantêm relacionamento amoroso conhecido em toda a cidade, o que caracterizaria situação de nepotismo, prática vedada conforme súmula vinculante 13, editada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).



O requerimento é encabeçado pelos vereadores Humberto D’Orto, o Amigão (PSB), e Guto Volpi (PL), que pretendem oficializar a entrega do documento já na próxima sessão, na quinta-feira. Os parlamentares utilizarão reportagem do Diário e do jornal Diário de Ribeirão Pires para embasar os questionamentos enviados à gestão Kiko.



“É uma situação complicada. É fato notório que Orsini e Fabiana são namorados. Os vereadores ainda estão conversando, mas a ideia é criar esse requerimento para questionar o prefeito”, declarou Amigão.



A Prefeitura alega que Fabiana e Orsini não são casados e não mantêm união estável, mas se baseia em informação do próprio secretário de Serviços Urbanos. O Executivo informou que Fabiana é contratada pela Santa Casa de Birigui, entidade responsável pela gestão dos equipamentos de saúde em Ribeirão Pires e recebe salário de R$ 3.494,10.



“Hoje (ontem), entrei em contato com o vereador Humberto (Amigão) e deveremos elaborar esses questionamentos em conjunto. Há fotos dos dois (Fabiana e Orsini) juntos e em festas. O mais engraçado é que Kiko já responde por situação semelhante quando foi prefeito de Rio Grande da Serra”, alegou Guto Volpi.