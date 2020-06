São Bernardo terá sessões de cinema dentro dos carros

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 00:01



Hoje e amanhã, a casa de eventos Ilha de Capri, que fica no km 28 da Via Anchieta, em São Bernardo, vai começar a oferecer para os visitantes algo que nunca havia sido pensado para o local antes da pandemia da Covid-19: um cinema drive-in. Nomeado de Cine Ilha, foi organizado para receber até 150 carros – que serão estacionados a dois metros de distância – com até quatro pessoas dentro de cada um.



O filme escolhido para as quatro sessões deste fim de semana – duas hoje e duas amanhã (às 18h30 e 21h30) – é a produção nacional Muita Calma Nesta Hora. Os organizadores pedem para que as pessoas cheguem pelo menos meia hora antes do início de cada sessão.



“Montamos três telões para o público e contratamos cerca de 50 colaboradores para que tudo funcione corretamente”, explica Marcelo Paulin, gerente da área comercial do Ilha. No cinema drive-in o público só pode sair do carro se precisar ir ao banheiro, mas com uso obrigatório de máscara. O filme é projetado nos telões e o som é transmitido em frequência especial nos rádios dos veículos. Se sentir fome, basta ligar o pisca-alerta para chamar o atendente.



“Pensamos neste formato de cinema porque permite aliar o entretenimento com a segurança das pessoas. Queremos oferecer esta experiência diferente, algo que era comum nas décadas de 1940 e 1950”, conta Paulin.



São Bernardo segue a tendência de outras cidades do Brasil como São Paulo, Praia Grande, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, que também aderiram à ideia durante o isolamento físico.



Os ingressos para prestigiar a sessão custam R$ 50 por carro, lembrando que é permitida a presença de quatro pessoas por veículo. Os bilhetes podem ser comprados pelo telefone 94033-2244. “Na porta será vendido apenas se necessário”, explica Paulin.



LIBERADO

O cinema drive-in está autorizado pela Prefeitura, que listou série de protocolos sanitários e de segurança para evitar o contágio do coronavírus. O decreto que regulamenta a atividade cultural foi publicado ontem. Somente será permitida a entrada de carros de passeio fechados no local do evento. “Com o fechamento dos cinemas e das casas de show, durante a pandemia as opções culturais ficaram restritas. Esta é forma de dar respiro de arte e entretenimento em meio a esta dura crise. Vamos fiscalizar os estabelecimentos e fazer valer as regras sanitárias”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).