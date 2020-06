Cia de Teatro de São Caetano faz sarau virtual com nomes famosos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 00:01



Tradicional grupo de teatro de São Caetano, a Cia da Matilde realiza hoje, de forma virtual para cumprir as exigências impostas pela pandemia da Covid-19, a 33ª edição do Sarau da Matilde.



Estão agendadas diversas atrações, que podem ser conferidas a partir das 16h, por meio dos canais no Facebook (universoculturaldamatilde) e YouTube (CiadaMatilde). “Faremos nos mesmos moldes do nosso evento, que virou referência na região. Temos artistas confirmados, atrações da Matilde e também abertos a quem sentir vontade de se apresentar na hora. A pessoa vai fazer o pedido e nós vamos enviar um link para a participação (do público)”, explicou o ator e presidente da Matilde, Erike Busoni.



Entre as atrações agendadas para hoje está, por exemplo, o ator Paulinho Vilhena, que do Rio de Janeiro declamará poemas. Da região participam nomes como a andreense Giovana Monteiro, que apresenta número de dança, e o músico de São Caetano Rubens Alexandre. Da mesma cidade, Fabiana Mello encarna a Palhaça Puntileia.