Economia à deriva

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 23:59



Vivem-se tempos difíceis, especialmente pela falta de perspectiva. A cada indicador divulgado, uma certeza vai se cristalizando: a de que a pandemia da Covid-19 vai deixar a economia nacional destroçada. O que amplia a sensação de desalento é a apatia dos agentes, públicos e privados, na proposição de projetos que possam representar algum caminho para a retomada do desenvolvimento nacional. É evidente que a prioridade do momento é salvar vidas, impedindo a proliferação do novo coronavírus. Todavia, já era hora de se estar gestando plano capaz de nortear a saída da crise – o que, infelizmente, não se vê.

Dados negativos se generalizam em todas as esferas, da nacional até a regional. Índice divulgado na quinta-feira pelo Banco Central mostra que a atividade econômica brasileira recuou 9,73% entre março e abril, a pior marca da série histórica. Diante de queda tão expressiva, não é de espantar que 30% dos 120 mil comerciários do Grande ABC – 36 mil pessoas! – tenham sido demitidos nos 90 dias da quarentena imposta pelos governos paulista e municipal para conter a disseminação do vírus.

Enquanto notícias deste tipo abundam, não se tem a necessária contrapartida dos organismos criados exatamente para buscar respostas capazes de aplacar o clima de insegurança e incerteza que acomete o Brasil, o Estado e as sete cidades da região. Parece que certo torpor contaminou as autoridades econômicas sempre tão prolixas.

A natureza obscura do inimigo que se está enfrentando certamente contribui para o estado catatônico das instâncias de discussão. Por ser relativamente novo, pouquíssimo se sabe sobre o comportamento do novo coronavírus, cujo registro inicial data de seis meses atrás, na China. Países que já se consideravam livres da ameaça voltam a impor medidas restritivas diante do reaparecimento de casos. Fica bastante difícil tatear em terreno tão desconhecido e perigoso. Mas é preciso buscar saídas e luzes. Sob risco de a recessão que já se vislumbra no horizonte causar ainda mais mortes e estragos que o vírus assombroso.