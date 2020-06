Ex-goleiro do EC São Bernardo morre de infarto aos 26 anos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 20:34



Morreu nesta sexta-feira, vítima de infarto, no Guarujá, o ex-goleiro do EC São Bernardo Willian, 26 anos. O arqueiro participou da campanha do Cachorrão no Campeonato Paulista da Série A-3 de 2019. Ele havia deixado a carreira de atleta e vinha se dedicando à profissão de cabeleireiro, mas ainda era figura presente nas concentrações da equipe são-bernardense justamente para cortar o cabelo dos jogadores.



Nas redes sociais, o clube do Grande ABC publicou uma homenagem, bem como ex-colegas postaram mensagens póstumas ao jogador. Na carreira, Willian havia defendido o ABC-RN, Tiradentes-CE, União-CE, Santa Cruz de Natal-RN e Potiguar-RN.