Quem bebeu da água desta biquinha...

Ademir Medici



20/06/2020 | 07:00



A biquinha ficava no muro do antigo campo de futebol do Primeiro de Maio FC, na Rua Luiz Pinto Flaquer. Toda formosa, em estilo colonial. Dizia-se: quem bebe da água desta biquinha nunca mais deixa Santo André.

A biquinha foi tão importante que esta foto foi emoldurada e guardada com carinho por outra pesquisadora igualmente amante da cidade: Silvia Tognato Magini – Tognato e Magini, duas famílias de raízes entre os andreenses.

Não temos procuração para afirmar, mas a biquinha é como um símbolo do grupo de memorialistas andreenses reunidos pela Cláudia, todos voltados à construção da memória da cidade.



Uma moldura



Texto: Silvia Tognato Magini

A foto primeira foi fotografada ainda na moldura e estava um pouco torta e faltando o fundo do terreno.

Tiramos a foto da moldura, escaneamos e a envio original a vocês. É sempre um prazer poder colaborar.

Meu pai, Arnaldo Magini, tinha um amor enorme pela cidade e passou isso para mim. Faço isso em honra a ele, que se estivesse vivo teria muita e muitas histórias interessantes para nos contar e enriquecer o grupo do tempo que se amarrava cachorro com lingüiça, como se dizia.

Nota da Memória – Temos trocado mensagens com Silvia e Claudia. E boas novidades virão...

Chama a atenção o ‘Kareka’ da pichação. Lembramos logo do grupo Carecas do ABC, dissidentes dos Carecas do Subúrbio.

Claudia anotou outra possibilidade: vários participantes do seu blog lembraram que ‘Kareka’ foi uma pessoa que pichava a cidade e se intitulava ‘médico dos fogões’, pois consertava fogões.



NOTA HISTÓRICA

A água da biquinha foi vetada pelas autoridades sanitárias em 1964, sob a alegação de que estava contaminada. A estrutura em alvenaria sobreviveria pelo menos até a década de 1970.

A foto aqui está: por que não reconstruir a biquinha, com a água boa da Sabesp, até para perpetuar o Semasa, orgulho andreense?

Astros do Disco. Quem lembra?

Texto: Milton Parron

O terceiro programa resgatando os fatos importantes que ocorreram na década de 1960, sob denominação de Dourados Anos Sessenta, dentro do projeto Memória da rádio Bandeirantes, destaca:

- A criação do cobiçado prêmio ‘Chico Viola’ que era outorgado pela TV Record aos cantores e compositores que mais discos vendiam e, portanto, mais vezes eram convidados a participar do programa Astros do Disco. Um dos primeiros foi Adilson Ramos, com a música Alguém é Bobo de Alguém.

- Os golpes contra os governos que ocorreram por toda a América Latina naqueles dez anos, destacando-se Argentina, Peru, Equador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Honduras e, claro, o Brasil.

- A queda de João Goulart e os primeiros anos da ditadura militar em nosso País.

- No campo artístico os shows realizados no Rio e São Paulo por Maurice Chevalier, Nico Fidenco, Dalidá e Ray Charles.

- Brigitte Bardot coloca Búzios de pernas para o ar.

- Miltinho vira hit em todas as emissoras de rádio do Brasil

- Os Beatles incendeiam o rádio pelo mundo afora.

- Pela primeira vez um papa deixa Roma e peregrina pelo mundo: Paulo VI foi à Terra Santa e à Fátima

- O homem conseguiu ir um pouco mais longe, desembarcando na lua.

- Para matar a saudade daqueles que gostam de jornalismo na TV, trecho do emblemático Pinga Fogo da TV Tupi.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Anos dourados – III de uma série. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã, às 5h. Na Internet: www.radiobandeirantes.com.br.

Diário há meio século

Sábado, 20 de junho de 1970; ano 12; edição 1264



Manchete – Aramburu pode estar vivo: desde 29 de maio (de 1970) o ex-presidente argentino Eugenio Aramburu Cilveti estava desaparecido. Seu mandato foi entre 1955 e 1958.

Nota – Na verdade, descobriu-se depois, Aramburu foi assassinado em 1º de junho de 1970, crime atribuído a um atentado peronista.



Em 20 de maio de...

1960 – O governador Carvalho Pinto determinou ao DER a realização de estudos, no prazo de 15 dias, para a construção do atalho interligando Ribeirão Pires à Via Anchieta, no km 31.

Atendia, o governador, exposição de motivos a ele entregue por uma comissão de vereadores de Ribeirão Pires.

Nota – Estava nascendo a história da atual Rodovia Índio Tibiriçá.

Santos do Dia

- Rafael Palácios. Padre morto em 1979, em El Salvador, quando retornava de uma reunião da CEB (Comunidade Eclesial de Base)

- Adalberto de Magdeburgo

- Florentina

OREMOS.

Dia de celebrar o imaculado Coração de Maria.

Hoje

- Dia Mundial do Refugiado

- Dia Nacional do Vigilante