19/06/2020 | 19:41



O Brasil registrou nesta sexta-feira (19) um novo recorde diário de casos de covid-19. Em 24 horas, segundo dados do site do Ministério da Saúde compilados às 18h40, foram 54.771 contaminações confirmadas. No total, o País tem agora 1.032.913 diagnósticos do novo coronavírus.

Somente outro país do mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de infectados: os Estados Unidos, com 2.178.710, de acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Em número de mortes, o Brasil também está atrás somente dos EUA. No território americano, o total de óbitos é de 118.365. Já no brasileiro, são 48.954 vidas perdidas, sendo 1.206 registradas nas últimas 24 horas.