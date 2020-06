Estado do Rio tem recorde de casos de covid-19 confirmados em 24h: 6.061

19/06/2020 | 19:36



Em meio à adoção de regras de flexibilização, o Estado do Rio de Janeiro registrou nesta sexta-feira, 19, o recorde de novos casos da doença no período de 24 horas: 6.061, segundo boletim divulgado à noite pela Secretaria Estadual de Saúde.

Também foram registradas mais 183 mortes. Agora, o total de mortes chega a 8.595 e o de casos, a 93.378. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados. Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (5.632), Duque de Caxias (370), São Gonçalo (327), Nova Iguaçu (309), Niterói (172), São João de Meriti (172), Belford Roxo (159), Magé (122), Itaboraí (112) e Mesquita (99).

Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (48.753), Niterói (5.219), São Gonçalo (3.804), Nova Iguaçu (2.934), Duque de Caxias (2.592), Itaboraí (1.991), Angra dos Reis (1.833), Macaé (1.690), São João de Meriti (1.445) e Campos dos Goytacazes (1.439).