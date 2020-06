Barcelona fica no 0 a 0 com o Sevilla e pode perder liderança do Espanhol

19/06/2020 | 19:18



O Barcelona tropeçou fora de casa nesta sexta-feira e pode ter se complicado no Campeonato Espanhol. Jogando no vazio estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o time catalão não passou do 0 a 0 com o anfitrião Sevilla e agora corre o risco de ser superado pelo Real Madrid na liderança da tabela, no decorrer da rodada.

O Barça chegou aos 65 pontos. Se o rival vencer a Real Sociedad fora de casa, no domingo, alcançará a mesma pontuação. Mas ficará com o primeiro posto da classificação por levar vantagem no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate na tabela do Espanhol. Já o Sevilla segue em terceiro, com 52 pontos.

Em busca dos três pontos, o time catalão contou com o reforço de Luis Suárez nesta sexta. O uruguaio voltou a ser titular após cinco meses, em razão de problemas físicos. O francês Antoine Griezmann começou no banco de reservas, enquanto o dinamarquês Martín Braithwaine completou o trio de ataque dos visitantes.

Mesmo com o reforço, o Barça esteve aquém do esperado ao logo dos 90 minutos. Foi o melhor time em campo durante a maior parte do primeiro tempo, enquanto o Sevilla abusava dos erros e permitia o crescimento do rival. Mas, pouco antes do intervalo, os anfitriões controlavam o duelo.

O segundo tempo teve ritmo semelhante. O brasileiro Arthur deu maior consistência ao meio-campo do Barça na etapa final, entrando no lugar de Braithwaine. E Griezmann compensou a ausência do dinamarquês ao substituir Arturo Vidal, em atuação discreta. Lionel Messi, que buscava o seu gol de número 700, também esteve abaixo da expectativa.

Sem criar chances mais perigosas de gol ao longo de todo o jogo, o Barcelona pressionou nos dez minutos finais da partida, sem sucesso. Parava com facilidade na marcação do Sevilla e exibia pouca criatividade.

Mais cedo, a 30ª rodada do Espanhol foi inaugurada com dois duelos. O Villarreal venceu o Granada por 1 a 0, fora de casa, enquanto Mallorca e Leganés empataram por 1 a 1 na casa do primeiro. O Villarreal segue à margem da zona de classificação às competições europeias, enquanto Mallorca e Leganés figuram na zona de rebaixamento..