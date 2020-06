Advogados usam internet para orientações jurídicas durante a pandemia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 18:59



O escritório BMDP Advogados Associados, com sede em Santo André, tem usado a internet para oferecer orientações jurídicas para diversos setores da sociedade. O objetivo é contemplar as mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19, como novas regras nos contratos de trabalho, relações humanas diferentes, hábitos de consumo inéditos, novos benefícios financeiros do governo, entre outras situações. Os encontros nas redes sociais são ao vivo e realizados nos canais virtuais da empresa todas as segundas-feiras, às 17 horas. O modelo chegará à 12ª edição no dia 22 de junho e já obteve alcance de 25 mil visualizações até o momento. Os advogados já abordaram a suspensão dos contratos de trabalho, pausa no pagamento dos precatórios por parte dos municípios, impacto da pandemia nas relações contratuais, mudanças nas questões previdenciárias e no tempo de aposentadoria, revisão nos aluguéis, entre outros temas.

“Com a chegada da pandemia, começamos a receber muitas dúvidas, tanto de clientes quando de amigos e familiares sobre diversos temas do direito”, explicou o sócio-fundador do BMDP Advogados Associados, presidente da Comissão de Advogados Associados da OAB/Santo André e presidente eleito do Rotary Santo André Norte, Eduardo Moura. “Diante disso, decidimos tirar essas dúvidas com transmissões ao vivo, que é a maneira com que as pessoas tem usado para se informar e se relacionar durante essa crise sanitária. Agora, qualquer pessoa pode assistir, participar e tirar dúvidas com nossa equipe jurídica”, completou.

Em um dos encontros, houve até um bate-papo internacional, sobre os impactos jurídicos e econômicos em grandes cidades, feito entre a advogada Ana Carolina Moura, do BMDP Advogados Associados, e o empresário londrino Clebson Vasconcellos. “Nossa ideia era oferecer suporte jurídico às pessoas durante a pandemia, tanto para nossos clientes quanto para o cidadão comum que queira tirar alguma dúvida. Agora, o projeto é manter a produção destas lives, porque se tornou um conteúdo de qualidade oferecido pelo nosso escritório”, pontuou Moura.