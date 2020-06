Tottenham e Manchester United empatam na abertura da 30.ª rodada do Inglês

19/06/2020 | 18:32



Tottenham e Manchester United empataram, por 1 a 1, em Londres, nesta sexta-feira, em duelo válido pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado não foi bom para as duas equipes, que brigam por vaga nas copas europeias.

O primeiro tempo foi bastante disputado no belíssimo e vazio estádio do Tottenham. A marcação forte das equipes impediu a criação de muitas jogadas de perigo. Em uma das raras oportunidades, aos 27 minutos, o atacante holandês Steven Bergwijn escapou desde o meio de campo e só foi parar após encher o pé para abrir o placar. O goleiro David De Gea chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

A segunda etapa foi toda do Manchester United, que, com grande atuação do volante francês Pogba, forçou Lloris a ter uma de suas maiores atuações na carreira. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro mostrou estar em grande forma, apesar dos três meses afastado dos gramados.

Mas, aos 36 minutos, Lloris não conseguiu evitar o empate do United. Pogba fez grande jogada, invadiu a área e foi derrubado por Eric Dier. O português Bruno Fernandes, um dos melhores em campo, bateu com categoria e determinou o empate no marcador.

Melhor em campo, o Manchester United foi em busca da vitória e chegou a ter um pênalti marcado de Eric Dier sobre Bruno Fernandes, mas o VAR avisou que nada houve no lance.

O resultado mantém o Manchester United na quinta colocação, com 46 pontos, enquanto o Tottenham, do explosivo técnico José Mourinho, com 42, é apenas o oitavo colocado.

No outro jogo da rodada, o Southampton venceu, fora de casa, por 3 a 0, o lanterna Norwich. Ings, Armstrong e Redmond fizeram os gols da equipe que chegou aos 37 pontos, em 13.º lugar, e se afastou ainda mais das últimas colocações. Já o Norwich continua com apenas 21 pontos e cada vez mais próximo da segunda divisão.