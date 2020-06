Bruna Marquezine é acusada de atacar influenciador e comenta brincadeira sobre traição: Eu não sou respeitada

19/06/2020 | 18:10



Bruna Marquezine teve uma tarde agitada no Twitter nesta sexta-feira, dia 19. A atriz foi acusada de atacar um influenciador digital e se irritou com os comentários que recebeu sobre o assunto. Ao responder às críticas, Bruna afirmou que as pessoas usam o seu vídeo sobre empatia para minimizar as suas opiniões na internet, e que isso é feito em uma tentativa de calá-la.

Que grande m***a ironizar meus próprios vídeos sobre empatia, né?! Um absurdo! Toda vez que eu faço uma crítica negativa ou curto uma crítica ao trabalho ou conteúdo gerado por alguém, as pessoas usam esses meus vídeos para me calar. Eu não ofendi o rapaz diretamente, não ataquei a aparência dele, não questionei seu caráter, não incentivei ataques. Isso está longe de ser linchamento virtual. Parem de aplicar esse novo termo que aprenderam pra tudo.

A artista ainda deixou claro que não se sente na obrigação de se desculpar só por não ter gostado do conteúdo do influencer.

Eu vivo para pedir desculpa. Mas nesse caso eu não tenho que me desculpar com vocês, no máximo com o rapaz do vídeo por ter demonstrado a minha insatisfação com o conteúdo dele.

Bruna ainda apontou a hipocrisia de algumas pessoas na web.

Não teve nenhum fã clube ou admirador meu que foi linchar o menino. Eu não o ataquei e ninguém o atacou por minha culpa. Aliás, quando eu comentei, já haviam inúmeras pessoas fazendo ataques realmente irresponsáveis e cruéis ao menino. A hipocrisia está nas pessoas que estavam atacando ele e só mudaram o foco para mim e outros influenciadores. A hipocrisia está em quem diz que minha opinião não vale de nada diariamente, e quando conveniente, diz que eu estou promovendo linchamento virtual.

Mas nem tudo se resume aos haters. Os fãs de Marquezine fizeram uma montagem dela e da amiga, Manu Gavassi, com chifres de algum animal na cabeça. A brincadeira surgiu depois que a atriz confirmou que ela e Manu ficaram amigas após perceberem diversas características em comum, incluindo fato de já terem sido traídas. Bem-humorada, Bruna respondeu ao presentinho de seus admiradores:

Eu não sou respeitada por esse fandom.