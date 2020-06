Canal Gloob agita programação com nova temporada de 'Detetives do Prédio Azul'

Luís Felipe Soares



19/06/2020 | 23:59



Os detetives mais famosos do Brasil contam com mistérios inéditos para serem investigados. O público já pode acompanhar a 13ª temporada do seriado nacional D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, uma das principais atrações do canal Gloob, da rede paga.

Não faltam novidades dentro da trama. Destaque para a chegada de Max (papel de Samuel Minervino), jovem esportista pronto para mostrar para Pippo (Pedro Motta) e Sol (Letícia Braga) que pode ser o novo dono da capa amarela, e para o cenário do Cantina Tomatini, restaurante italiano que abre no edifício. Parte das confusões promete envolver o acesso ao reino mágico de Odion, agora protegido pela guardiã Berenice (Nicole Orsini).

Os capítulos inéditos de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul são exibidos de segunda a sexta-feira, sempre na faixa das 19h. Algumas reprises ocorrem ao longo da semana no canal.