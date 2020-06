Luís Felipe Soares



20/06/2020 | 23:53



Ocorre nesta semana o Big Digital, versão on-line do Big Festival, considerado o maior evento de games independentes do País. As palestras gratuitas das empresas do ramo são gratuitas e contam com agenda entre amanhã (22) e sexta-feira (26).

Grande marcas também marcarão presença. A programação completa está no site oficial do evento (www.bigfestival.com.br).